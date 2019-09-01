إيران تكشف عن درون قتالي يحلق على ارتفاعات عالية ولمسافات بعيدة

وجرت مراسم إزاحة الستار عن "كيان" تزامنا مع الذكرى السنوية لتأسيس مقر "خاتم الأنبياء للدفاع الجوي" خلال العرض الصباحي لقوة الدفاع الجوي.
وقال قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني علي رضا صباحي فرد، خلال هذه المراسم: تم تصميم الطائرة المسيرة الدفاعية "كيان" في نوعين، مع قدرة عالية السرعة لمهام الاعتراض والاستطلاع واستمرارية التحليق المرتفع لمهام التصويب بدقة عالية جدا.
وأضاف: الطائرة المتطورة "كيان"، ستعزز قدرات الدفاع الجوي باستخدامها.
وأكد أن تصميم هذه الطائرة وتصنيعها واختبارها العملي تم في غضون عام تقريبا بأمر ودعم القائد العام للجيش وبجهود المتخصصين الشباب في وحدة الطائرات المسيرة بقوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني.
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