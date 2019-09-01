ميركل قد تعود للجامعة بعد انتهاء مشوارها السياسي

كشفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس السبت، عن احتمال عودتها للعمل الأكاديمي بعد انتهاء فترتها الحالية بالمستشارية عام 2021.

وقالت ميركل في كلمة بكلية الإدارة بجامعة "إتش.إتش.إل لايبزيغ" إنها ستتواصل مجددا مع كل الجامعات التي منحتها الدكتوراه الفخرية بعد انتهاء مشوارها السياسي.

وأضافت وسط ضحكات الحضور: "سأعود ولن أمضي وقتا قصيرا مثل ما حدث اليوم، سأبقى لفترة أطول".

ومنحت "إتش.إتش.إل لايبزيغ" الدكتوراه الفخرية لميركل وهي فيزيائية سابقة، في حفل حضرته كريستين لاغارد المرشحة لمنصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

Advertisements

وثارت شكوك متزايدة بشأن قدرة ميركل على إكمال ولايتها الحالية في منصبها، بعد أن رصدتها عدسات الكاميرا وهي تعاني من الارتجاف في العديد من المناسبات.

ويواجه المحافظون الذين تنتمي إليهم ميركل وشركاؤهم في الحزب الديمقراطي الاشتراكي احتمال خسارة جزء كبير من الدعم لصالح اليمين المتشدد في انتخابات تجرى في ولايتين بشرق البلاد اليوم الأحد، ما قد يشكل مزيدا من الضغط على الائتلاف الحاكم.

وكانت ميركل قد تنازلت عن زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي العام الماضي بعد خسائر مؤلمة في انتخابات الولايات، وقالت إن مدتها الحالية في الحكم ستكون الأخيرة.