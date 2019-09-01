عرمان يتوقع فشل الحكومة الانتقالية واستقالة رئيس الوزراء

قال نائب رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان، أن الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها خلال ايام ستكون الأكثر هشاشة في تاريخ السودان.

وتوقع عرمان أن تجبر قوى اعلان الحرية والتغيير، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على تقديم استقالته، والفشل في انجاز مهمته، لغياب قيادة فاعلة وشراكة حقيقية بين قوى الثورة.

واضاف يجب معالجة الانشقاق الحالي بين قوى الحرية والتغيير باسرع مايمكن لان استمراره سيؤدي إلى انتصار الثورة المضادة، داعيا كل قوى الثورة الاحزاب السياسية والحركات المسلحة الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها.

وقال إن الحروب التي تدور الآن ستؤدي إلى تفكيك السودان، ووقفها سيفكك دولة التمكين، فالحرب هي أداة لازمة للتمكين والشمولية، والسلام والديمقراطية لا معنى لأحدهما دون الآخر.

وشدد على ضرورة الاتفاق على مشروع وطني لتحقيق الوحدة بين قوى الثورة، وقال هنالك فرصة نادرة لبناء حركة ديمقراطية واسعة توحد الوجدان الوطني.

وقال عرمان " إننا ندعو الحكومة القادمة إلى إصدار إعلان صريح لإنهاء الحروب والتهميش والاعتراف بان بلادنا تعاني من العنصرية وبحاجة إلى مواطنة بلا تمييز في ظل نظام ديمقراطي.