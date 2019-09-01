قضية انسانية فى المقام الاول

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في عهد النظام البائد تم تسجيل عدد من حالات الاختفاء (او الاخفاء) والضحايا باعمار مختلفة ومن مناطق عديدة وبعد السقوط ظهر البعض واتضح انهم كانوا فى حبس سري عند امن النظام ولم يتضح مصير اخرين مازال اهلهم قلقين مما حاق بهم خاصة وانه لا معلومة عنهم فى اى مكان والغموض هو الذى يكتنف هذا الملف .

وبعد سقوط الطاغية وازالة نظامة وتمترس الثوار امام القيادة العامة بالخرطوم مطالبين بالحكم المدنى وبعد ماحدث فى اواخر شهر رمضان المبارك وما اسفر عنه فض الاعتصام من قتلى وجرحى فوجئ الناس باختفاء عدد كبير من الشباب اذ لم تثبت وفاتهم ضمن الضحايا ولا عادوا لمنازلهم ولم يعرف احد عنهم شيئا الامر الذى اعاد للاذهان قضية المفقودين وعانى اهلهم والمجتمع وهم لايجدون خبرا فى اى مكان عنهم ، ومما زاد مأساة ذويهم وضاعف الامهم ان بنيهم فقدوا بعد فض الاعتصام مباشرة مما يعنى ان المجلس العسكرى مسؤول مباشرة عن هذه القضية باعتباره الجهة الحاكمة فى البلد لكنه ظل باستمرار ينفى علمه باى خبر عن هؤلاء المفقودين وهذا كلام لايمكن ان يصدقه احد .

والان وقد دخلت البلد مرحلة جديدة باداء اعضاء المجلس السيادى القسم وتسلمهم مهامهم وباداء السيد رئيس الوزراء القسم وشروعه فى تشكيل حكومته فان الملف الاول الذى يلزم ان ينال اهتمام المجلس السيادى ومجلس الوزراء معا هو قضية المفقودين والعمل على كشف غموضها وحل ما يتعلق بها وبيان التفاصيل للناس بكل وضوح فهى قضية مقدمة على ما سواها وليت الحكومة تنظر اليها على انها مسألة انسانية فى المقام الاول ولا تتعاطى معها باعتبارها سياسية .

وفى سبيل الضغط على الحكومة وتضامنا مع اهالى المفقودين وقضيتهم العادلة وبحثا عن حل لها نظم مئات السودانيين في العاصمة الخرطوم، يوم الجمعة، مسيرات لمفقودي فض اعتصام قيادة الجيش “تزامنًا مع اليوم العالمي للمختفين قسرياً”، واستجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين، وخرج المئات في عدد من أحياء الخرطوم، ومدينة أم درمان، وفق شهود عيان.

ورفع المتظاهرون بحسب “الأناضول” شعارات وهتافات تذكر وتطالب بمعرفة مصير مفقودي اعتصام قيادة الجيش في الخرطوم، في 3 يونيو الماضي.

وبحسب الشروق دعا تجمع المهنيين، يوم الأربعاء، للخروج في مسيرات يوم الجمعة، للوقوف خلف قضية مفقودي القيادة، في سبيل اقتلاع الحقوق بالنضال السلمي، وردد المتظاهرون هتافات منها “الليلة لن نرجع، إلا المفقود يرجع”