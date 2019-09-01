تفاصيل زيارة وزير الخارجية الالماني للخرطوم….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تحصلت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم الاحد على تفاصيل جدول زيارة وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، للخرطوم التي تستغرق يوماً واحداً. وبحسب جدول الزيارة الذي اطلعت عليه الصحيفة أن الوزير يصل الخرطوم فجر بعد غد الثلاثاء، وسيلتقي رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء وبعض قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير وبعض عناصر الوساطة وعدداً من المنظمات، فيما تشمل الزيارة الوقوف على المشاريع الألمانية في السودان. وتوقع مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، محمد غزالي، في حوار له مع صحيفة الانتباهة أن تسهم زيارة المسؤول الألماني في إعفاء الديون وإدماج السودان في المؤسسات الدولية المالية، وقال إن الزيارة ستناقش الملفات السياسية بين البلدين، فضلاً عن تطورات الأوضاع في السودان، ولفت محمد غزالي إلى أن برلين راغبة في الاستماع إلى المسؤولين الكبار في الدولة عن التغييرات التي حدثت مؤخراً، في السودان منوهاً إلى الاهتمام الألماني بملف السلام في السودان . وذكر أن الوزير الألماني يرافقه وفد من (40) شخصاً من وزارة الخارجية الألمانية، بجانب وفد إعلامي كبير بما فيه الإعلام الرسمي لوزارة الخارجية الألمانية.
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