اربع حركات مسلحة تتفق على توحيد موقفها التفاوضي مع قحت….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتفقت أربع حركات مسلحة في دارفور هي “تجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، وحركة جيش تحرير السودان– المجلس الانتقالي بقيادة يحيى الهادي، وحركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، على توحيد موقفها التفاوضي والدخول في محادثات السلام المقبلة بوفد مفاوض مشترك.

وقالت الحركات الأربع في بيان بأسماء قياداتها وحسب مصادر مطلعة، إنها اهتبلت فرصة وجودها في جوبا وأدارت حواراً عميقاً فيما بينها أفضى إلى التوافق على الدخول في مفاوضات السلام بموقف تفاوضي واحد، وبوفد مفاوض مشترك. وشددت على رفض ما أسمته بأساليب الإقصاء التي يمارسها مركز المركز بذرائع الكفاءة والبعد عن المحاصصة، وأضاف “كما نرفض مصادرة حق الهامش في اختيار ممثليه، واللجوء إلى تمثيله بصورة ديكورية وفق هوى مركز المركز”.

وأكد البيان، الاستمرار في التمسك بالسلام العادل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة السودانية، ويعالج آثار الحرب وبواعث التهميش، باعتباره خيارها الإسترتيجي الأول، وبذل كل الجهود لإنجازه متى ما توفرت إرادة السلام لدى السلطات الانتقالية.

وتوافقت الحركات، على اعتماد التشاور وتوحيد المواقف السياسية تجاه كل القضايا الوطنية، بجانب تنسيق الجهود في مجال العمل الإنساني، والاهتمام بأوضاع النازحين واللاجئين. وأعلنت الحركات، التزامها بإعلان وقف العدائيات بغرض إتاحة الفرصة للسلام.