كمال بولاد: تحويل مجالس الفترة الانتقالية الأربعة إلى وزارات…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير كمال بولاد، عن تحويل المجالس الأربعة في الحكومة الانتقالية إلى وزارات.

وقال بولاد إن اللقاء الذي تم بين اللجنة التي كونها المجلس المركزي لـ “الحرية والتغيير” للتشاور مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، حول الترشيحات الوزارية، تحدث فيه “حمدوك” حول الهيكل الوزاري، وتم التطرق لمسألة المجالس، واقترح “حمدوك” أن تصبح المجالس وزارات، وتمت مناقشة الاقتراح في اجتماعات المجلس المركزي والتوافق على ذلك حتى تتاح لمجالات أخرى فرصة المجالس التابعة لمجلس الوزراء مثل البيئة وغيرها. وأشار بولاد إلى أن المجالس التي تم تحويلها لوزارات هي “مجلس الثقافة والإعلام، مجلس الشؤون الدينية والأوقاف، مجلس التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الحكم الاتحادي والمحلي”، فأصبحت كلها وزارات.