المحكمة توجه ثلاث تهم للمخلوع تعرف عليها….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجهت المحكمة أمس السبت، ثلاث تهم للرئيس المخلوع، عمر البشير تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي واستبداله خارج القنوات الرسمية وحيازة مبالغ غير مشروعة من مصدر غير مشروع، ورفضت طلبا لهيئة الدفاع بالأفراح عن المتهم بالضمان لما يشكله من ضرر على المحكمة وتحسبا لهروبه من العدالة.

وأقر المتهم خلال استجواب من القاضي الصادق عبد الرحيم الفكي، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ارسل مبلغ 25 مليون دولار التي تم ضبطها بغرفة ملحقة بمكتبه ببيت الضيافة، بطائرة خاصة ومبعوث خاص، وقام باستلامها مدير مكتبه حاتم حسن بخيت المسجون بكوبر.

وبرر البشير قبوله باستلام المبلغ لما يمكن أن يسببه الرفض من أزمة وآثار سالبة بين البلدين، وبرأ نفسه من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي وقال “ما شغال في النقد الأجنبي ولا ببيعو ولا بشتري” ، وأكد بانه لم يستخدم المبلغ شخصيا، وفي رده على سؤال القاضي بشأن إمكانية إيداع المبلغ للبنك المركزي، أجاب بأن ذلك لم يكن ممكنا لان بنك السودان يطالب بمصدر المبلغ، في حين ان ولي العهد لم يكن يرغب في ظهور اسمه وتابع قائلا لذلك كنت اتمنى ان تكون المحكمة سرية.

وأشار الى انه تبرع من مبلغ 25 مليون دولار، للدعم السريع بمبلغ 5 مليون يورور، ولجامعة أفريقيا العالمية 4 مليون يورور، السلاح الطبي 2 مليون و250 الف جنيه. وقال: إن التبرع الذي خصص لقناة طيبة كان للقناة نفسها ولم يكن لصاحبها عبد الحي يوسف وأشار إلى إن هناك وثائق تثبت ذلك.

وأقر بأنه كان يقوم باستبدال العملة مع المتهم الهارب مدير شركة سين للغلال طارق سر الختم والذي اقر المخلوع بوجود صلة قرابة بينهما عند استجوابه من القاضي بقوله “متزوج قريبتنا” وأضاف بأنه كان يوفر لسر الختم الدولار لاستيراد الدقيق بينما كان الأول يدفع مقابله بالسوداني.

واكد ان شيك الشيخ خليفة بن زايد التي تبلغ قيمته مائة مليون دولار لم يصرفه هو ولا غيره وقال انه لايستحضر مكانه. وأكد أن جهاز الأمن والمخابرات دعم شركة سيقا 15مليون دولار وسيقا 7 مليون درهم.

ورفض القاضي الافراج عن المتهم بالضمان لما يشكله من ضرر على المحكمه وخوفا من هروبه من العدالة ووجه له تهما بموجب المادة 6,7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه والتي تصل عقوبتها الي السجن 10 سنوات والغرامة بضعف المبلغ محل الثراء، ومخالفة المادة 9 من قانون تنظيم النقد الأجنبي والتي تبلغ عقوبتها 3 سنوات والغرامة ومصادر النقد محل الاتهام بجانب تجاوز أحكام الطواري لسنة 2019 في حيازة النقد الاجنبي وأشار القاضي الى ان مجمل مواد الاتهام تفوق العشر سنوات وبالتالي الافراج عن المتهم بالضمان ليس حق مطلق له وإنما سلطة تقديرية للمحكمة وأضاف وجود المتهم خارج القضبان قد يضر بالمحكمة فضلا عن ضبط النقد بمقر إقامته وتدوينه اعتراف قضائي بالأمر وحدد القاضي جلسة أخرى في السابع من الشهر الجاري.

ورصدت (الجريدة) بعد دخول البشير ارتفاع الأصوات داخل القاعة بالتكبير والتهليل حيث هتف والي شرق دارفور السابق انس عمر.. الله اكبر.. لا اله الا الله.. حسبنا الله ونعم الوكيل، منصورين بإذن الله وردد مويدي المخلوع من خلفه، فيما اكتفي البشير بتحية أنصاره ملوحا بيده، بابتسامة واسعة.