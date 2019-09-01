سبع جنيهات سعر الرغيفة بالنيل الابيض….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قَالَ والي النيل الأبيض المُكَلّف اللواء ركن حيدر علي الطريفي، إنّ هناك “تُجّاراً للكوارث” بولايته، وكشف عن ارتفاع سعر الرغيفة لـ(7) جنيهات ببعض المناطق التي تضرّرت بالسُّيول والفيضانات مُؤخّراً.

وأَقَرّ الطريفي في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس بوجود تُجّار للكوارث بالنيل الأبيض، وأكّد سعي حُكومته لتوفير مناطق بديلة وآمنة للمُتضرِّرين من السُّيول والفيضانات، ووجّه نداء استغاثة واستنفار لدعم المُتأثِّرين، وأوضح أنّ “أم رمتة والسلام” من أكثر المحليات تَضرُّراً، وكَشف عَن عَزمه عَقد لقاءٍ مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك لاطلاعه على ما آلت إليه الأوضاع بالولاية، فَضْلاً عن الجُهُود التي يُمكن أن تبذلها الحكومة الاتحادية لإعانة المتضررين بالنيل الأبيض، وأكد الطريفي وقوع (12) حالة وفاة، وأوضح أنّ (36) قرية مُحاصرة بالمياه ومناطق عُزلت تماماً ولم تصلها حكومته لصعوبة الحركة وعدم توافر طائرات كافية للوصول إليها، وبلغ عدد المنازل المُنهارة كلياً أكثر من (21) ألف منزل، ونُفُوق (1173) من الثروة الحيوانية، وانهيار (66) مدرسة أساس و(37) ثانوية ومازالت هنالك مدارس مُحاصرة، وعدد من المدارس مأوى للأُسر التي انهارت منازلهم، وتضرّرت (23) قرية، وتدمّرت (16) ألف مركز صحي وشفخانة، وغمرت المياه نحو (216) ألف فدان من المساحات الزراعية.