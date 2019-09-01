عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الأحد 1سبتمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة:

مفاجآت مثيرة في محكمة البشير

عبد الواحد يعلن إنهاء الحرب ويتوعد بثورة لإسقاط الحكومة

استبعاد وإضافة في قوائم “الحرية والتغيير” لترشيحات الوزراء

الإنتباهة:

(المالية) تشرع في استيراد (250) “لاندكروزر”

اتهام “البشير” بالثراء الحرام والمشبوه

عضو بـ”السيادي” لـ(الإنتباهة): “حمدوك” طلب مهلة لإعلان الحكومة

(الإنتباهة) تكشف أدق تفاصيل زيارة وزير الخارجية الألماني

صحيفة أخبار اليوم:

المحكمة توجه تهماً للرئيس المخلوع و(أخبار اليوم) تورد تفاصيل الجلسة الثالثة ونص أقوال البشير

هيئة الدفاع عن البشير تطلب شهادة حاتم حسن بخيت وطارق سرالختم وآخرون

حمدوك يجتمع بالسيادي وقادة التغيير وترجيحات بتأخير إعلان الحكومة

دعوة لمجلس السيادة ورئيس الوزراء الى التأني في تشكيل الحكومة

مصادر بقوى الحرية والتغيير لـ (أخبار اليوم) : اعلان الحكومة الجديدة بالثلاثاء او الأربعاء

صحيفة الوطن:

اتهام الرئيس المخلوع بالثراء الحرام

المهدي يقود اتصالات مباشرة بالجبهة الثورية

رئيس وزراء أسبق يحذر من انفلات الثورة والفوضى

الدعم السريع يسير قوافل لمتضرري السيول في ود رملي

وصول أول طائرة اغاثة سعودية للخرطوم اليوم

صحيفة آخر لحظة :

(آخر لحظة) تكشف تفاصيل لقاء السيادي بمعتقلي النظام

حمدوك يستبعد غالبية المرشحين ويجتمع بالتغيير

اعتقال المدير الأسبق لمكتب البشير

عبد الواحد نور : مشروعنا الاستراتيجي (ثورة) لإسقاط الحكومة الحالية.

صحيفة ألوان:

البشير يكشف حقيقة الاموال التى ارسلها بن سلمان

عبد الواح نور: مشروع الحركة الاستراتيجي “ثورة سلمية”لإسقاط الحكومة الحالية

قطر ترسل 65 طناً مواد إيوائية وغذائية للمتأثرين بالسيول

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التيار

للمرة الثالثة..المخلوع أمام المحكمة وسط إجراءات أمنية مشدّدة

الحرية والتغيير تجري تغييرًا محدودًا في قائمة الوزراء والوزارات

السيادي يزور كوبر..”12″ من رموز النظام البائد قيد الاعتقال التحفظي

عبد الواحد نور: القوى الحاكمة حاليًا لن تحقق السلام

الجريدة

ثلاث تهم في مواجهة المخلوع

أنصار البشير يلوحون باستخدام السلاح ضد شباب هتفوا”مدنية” بمقرّ المحكمة

الشفافية السودانية تدعو للتأني في اختيار الوزراء

الجزولي دفع الله يحذّر من انفلات الثورة والفوضى

تحرير السودان تطالب باستفتاء على الوثيقة الدستورية

إضافة مرشحين من قوى التغيير لقوائم الوزراء

السوداني:

كباشي يكشف لـ(السوداني) نتائج الفحص الأمني لمرشحي الوزارات

“قوى الحرية” تسلم “حمدوك” مرشحين جدداً وتستبعد آخرين

التفاصيل الكاملة لاستجواب “البشير” أمام المحكمة

القبض على “مدير مكتب الرئيس السابق” بسبب حديث لـ”البشير” بالمحكمة

المجهر:

“البشير” يكشف تفاصيل جديدة عن تلقيه لأموال من ولي العهد السعودي

الفريق “الكباشي”: “حمدوك” سيمثل السودان في اجتماعات الأمم المتحدة

أزمة المواصلات تبلغ ذروتها بالخرطوم ومضاعفة التعرفة إلى (200%)

الأهرام اليوم:

اتهام “البشير” بالثراء الحرام والتعامل في النقد الأجنبي

عبد الواحد: مشروعنا الاستراتيجي إسقاط الحكومة الحالية

الدار:

الرئيس المخلوع “البشير” يدلي بإفادات مثيرة في استجوابه أمام المحكمة

المبالغ المالية تم إرسالها بطائرة خاصة ولهذا السبب تمنيت أن تكون المحاكمة سرية

هذه قصة التعامل بيني وبين مدير شركة سين للغلال بالنقد الأجنبي

المحكمة توجه تهماً للمخلوع “البشير” وترفض اطلاق سراحه بالضمان

التهم تتعلق بالفساد والثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي ومخالفة الطوارئ

“البشير”: هذه هي الجهات التي قمت بدعمها بالمستندات والوثائق