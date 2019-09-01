فايز السراج يتفقد حجم الأضرار في مطار معيتيقة بعد قصفه فجر اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا، أن رئيسه فايز السراج تفقد مطار معيتيقة بعيد قصفه فجر اليوم الأحد، “للاطمئنان على سلامة المدنيين وبينهم حجاج تزامن وصولهم مع وقوع القصف”.

وأعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف أسامة علي فجر اليوم إغلاق المجال الجوي بالمطار، إثر تعرضه لـ”قصف جوي، أثناء وصول فوج حجاج، مما أسفر عن إصابة أحدهم”.

ويتعرض هذا المطار لعمليات قصف متكررة منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة والقوات المنضوية تحت لواء حكومة الوفاق.

وفي الثالث من أغسطس الماضي، أعرب المبعوث الأممي غسان سلامة عن “إدانته للضربات المتكررة التي استهدفت مطار معيتيقة، المطار الوحيد الذي يعمل والذي لا غنى لملايين المدنيين عنه، والمستخدم أيضا لتوصيل المساعدات الإنسانية في منطقة طرابلس الكبرى”.

روسيا اليوم