جونسون يطالب النواب بتنفيذ نتيجة استفتاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب البرلمان بتنفيذ نتيجة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وعدم عرقلة خططه للخروج من التكتل في 31 أكتوبر.

وبعد أن أظهرت جولات التصويت السابقة أن الأغلبية في البرلمان تعارض الخروج دون اتفاق، قال جونسون في حديث لصحيفة “صاندي تايمز” نشر اليوم الأحد، إن هذا الموقف يعتبر مساندة لزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين ويهدد بألا يتم الانسحاب على الإطلاق.

وقال جونسون مخاطبا النواب المحافظين بشكل خاص: “الخيار الأساسي هو: هل ستقفون إلى جانب جيريمي كوربين والذين يريدون إلغاء الاستفتاء؟ هل ستأخذون صف من يريدون إلغاء الحكم الديمقراطي للشعب، وتهوون بالبلاد إلى أتون الفوضى؟”.

وأضاف: “أم ستتحيزون لمن يريد تنفيذ تفويض الشعب والتركيز بدقة شديدة كالليزر على جدول الأعمال المحلي؟ هذا هو الخيار”.

ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق، لكن التكتل يستبعد مطلب جونسون الرئيسي، وهو إزالة الترتيبات الخاصة بالحدود الإيرلندية لإبقاء تلك الحدود مفتوحة، ما لم يجد بديلا يؤدي المهمة نفسها.

وكان جونسون في وقت سابق قد حصل على موافقة الملكة إليزابيث على طلبه تعليق عمل البرلمان اعتبارا من الأسبوع الثاني من سبتمبر حتى 14 أكتوبر، في خطوة اعتبرها كثيرون “انقلابا” ومحاولة لتهميش دور البرلمان في تنفيذ عملية “بريكست”.

رويترز