حركة “بوكو حرام” تقطع رؤوس 8 مزارعين شمال شرقي نيجيريا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قتل مسلحو حركة “بوكو حرام” الإرهابية الموالية لـ”داعش” 8 مزارعين نيجيريين يومي الجمعة والسبت في شمال شرقي نيجيريا، حسب سكان محليين وعناصر في المليشيات.
وهاجم رجال مدججون بالسلاح الجمعة قرية بالومري على بعد 15 كم عن مايدوغوري العاصمة الإقليمية لولاية بورنو، وذبحوا 4 رجال وأسروا اثنين آخرين.
والسبت “قبض المتمردون على 4 مزارعين كانوا يعملون في مزارعهم وقطعوا رؤوسهم” في جيدان وايا، بضواحي مايدوغوري، حسب باباكورا كولو زعيم مليشيا محلية.
وغالبا ما تهاجم “بوكو حرام” المزارعين والرعاة في هذه المنطقة ذات الأكثرية المسيحية، متهمة إياهم بتزويد الجيش والمليشيات بالمعلومات.
وتنشط جماعة “بوكو حرام” التي أعلنت ولاءها لـ”داعش” في شمال شرق نيجيريا حيث أسفرت هجماتها المستمرة منذ نحو عقد عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين.
روسيا اليوم
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