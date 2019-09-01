وقفات قصيرة مع الفاسد في بعض اعترافاته

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

يوم ان اذيعت على الملأ اقوال المخلوع عمر البشير بحسب تلاوة صحيفة التحرى امام المحكمة وفيها الاقوال الغريبة والمخجلة المنسوبة اليه يومها قال البعض لاتستعجلوا فان يومية التحرى لاتشكل القول الفصل فى اثبات ان هذه اقوال المتهم الحقيقية اذ ربما قالها تحت اى ظرف لكن الحقيقة سوف تظهر يوم يقوم المتهم بالادلاء بافادته امام المحكمة وعندها يتم التأكد من صدق نسبة هذه الاقوال اليه .

وجاء اليوم الذى توجه فيه المحكمة للمتهم ما قررته من تهم اليه بناء على اعترافات وشواهد ووقائع امامها وسألته مستجوبة اياه انه متهم بحيازة النقد الاجنبى والتداول به خارج الجهاز المصرفى وانه لم يودع الاموال التى ضبطت عنده لم يودعها لدى البنك المركزى فماذا قال الفاسد او راعى الفساد (بحسب تعبير الاستاذ احمد عبد الرحمن محمد ) وما الذى سيقوله رئيس هيئة الدفاع عن المعزول ياترى ؟

البشير قال باقرار واضح وصريح امام المحكمة انه استلم بواسطة مدير مكتبه حاتم حسن بخيت مبلغ ٢٥ مليون دولار من ولى العهد السعودى الذى ارسلها عبر طائرة خاصة وبمندوب شخصى وان الامير لم يكن يرغب فى ان يعلن عن اسمه ، لذا لم يتم توريد المبلغ الى بنك السودان الذى يطلب الكشف عن مصدر المال ، ونسال الفاسد من اين لنا ان نصدقك وانت الكذوب بان محمد بن سلمان ما كان يرغب فى الاعلان عن اسمه ، اولا انت كذاب ولايمكن تصديقك وثانيا الامير السعودى ليس من اولئك المحسنين الذين يرغبون فى عدم الاعلان عن تبرعاتهم وهذه سيرته تملأ الافاق وليس فيها ايثار ولا صدقات خفية وليس الامير بن سلمان ممن يمكن ان نصدق انهم هكذا فكيف ان كان الكلام صادرا عن البشير الذى هو غير صادق اصلا.

ثم ما الذى يمكن ان نفهمه من كلام المخلوع وهو يتحدث عن تبرعاته لبعض الجهات ؟ هل يتبرع لهم من ماله الخاص حتى لاتظهر هذه البنود ام انه المال العام ؟ وهب ان الامير السعودى لم يرد ظهور اسمه فى هذا الموضوع (وهو امر لايمكن تصديقه) فهل يجيز هذا للبشير ان يتصرف فى المال كما يشاء يعطى من يريد ويمنع اخرين ؟ وما المعيار الذى على اساسه يتم التبرع ؟ واذا سلمنا جدلا ان جهات كجامعة افريقيا والسلاح الطبى – والى حد ما الدعم السريع مع التحفظ الكبير على ذلك – اذا قلنا ان التبرع مبرر لبعض هذه الجهات فكيف يمكننا فهم ان يتبرع الطاغية الفاسد لقناة طيبة السرورية الفتنوية التى لاتلتقى مع توجهات اهل السودان الوسطية البعيدة عن التطرف ؟ وكيف يمكن ان يدعم رئيس البلد قناة يعمل مالكها على تنظيم سفر الشباب السودانيين الى مراكز الارهاب والتطرف ويحشد بهم فى تنظيم داعش ثم ينال تبرعا منك يا بشير .؟

والامر الاخر الاكثر غرابة ان يعترف البشير بانه يتعامل فى النقد الاجنبى ويسلم البعض منهم عملات صعبة ويستلم منهم مقابلها بالمكون المحلى وهذه هى تجارة العملة وهذا هو السوق الموازى الذى يدعى المخلوع كذبا انه يحاربه فى حين انه من كبار لاعبيه ان لم يكن اكبرهم فكيف كان بلا حياء يشن الحرب على الصغار وهو كبيرهم ؟

انها وقفات قصيرة مع الفاسد فى اعترافاته وربما تكشف لنا الايام المزيد من غرائبه .