تركيا مطالبة برفض الابتزاز الامريكي .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بروح استعلائية وغطرسة تفوق حد التصور خرج وزير الدفاع الامريكى مارك إسبر فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس هيئة الاركان المشتركة جوزيف دانفورد، ليشترط تخلص تركيا بالكامل من منظومة “إس-400” الروسية حتى تتم اعادتها إلى الإشتراك في برنامج إنتاج مقاتلات “أف-35”

وقال إسبر في المؤتمر الصحفي

:”عليهم التخلي بشكل كامل عن منظومة “أس-400″ وإخراجها من البلاد، وفي هذا الحال سنقيم الوضع”.

انظر ايها القارئ العزيز الى الاستعلاء والصلف الامريكى والوزير يقول ان الاتراك يجب ان يتخلوا اولا عن منظومة اس ٤٠٠ ثم ننظر لاحقا فى الامر ونقيم الوضع وماذا نفعل ،ونتساءل كيف يمكن للاتراك ان يوافقوا على التخلى عن ما فى ايديهم لينتظروا هل يفى لهم الامريكى بوعده ام لا ، وهو الذى تعود منه الكثيرون الغدر والخيانة والابتعاد عن الوفاء والشواهد عديدة والشهود ليسوا قلة .

الوزير الامريكى اضاف أوضحت على الساحتين العلنية والشخصية مع المسؤولين الأتراك، إما امتلاك “أف-35” أو “إس-400″، وليس كلاهما، ونقول للامريكى ما الذى يجعلك تضج وانت قد حددت رؤيتك فهاهم الاتراك قد لجأوا للروسى الذى لم يشترط عليهم شرطا ولم يلزمهم بموقف فاتركهم وشانهم وامض فى حالك ولا تحاول ابتزازهم والضغط عليهم فقد مضى العهد الذى يمكن فيه لامريكا حمل الناس قسرا على رؤيتها واجبارهم على السير وفقا لما تحدده هى .

وكما قلنا للامريكى رأينا يلزم ان نقول للتركى ان هذا الهراء الامريكى لا طائل منه ولن يجدى فتيلا اذ ان امريكا لاتفهم الا لغة القوة والتحدى والاعتزاز بالنفس وهذه ايران بمواقفها المتحدية لامريكا تشكل انموذجا يحتذى وعلى الاتراك ان ارادوا العزة والمنعة والقوة ان يسلكوا سبيل ايران ويعملوا على رفض الشروط الامريكية واغلاق باب الحوار معها من الاساس فامريكا ليست جديرة بالتوافق معها على شيئ وهى المنتهكة دوما لالتزاماتها فليحذرها الاتراك ان ارادوا لمسيرتهم المضى قدما نحو النجاح .