نيكولا: حمدوك طلب مهلة لإعلان الحكومة الانتقالية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت عضو المجلس السيادي رجاء نيكولا عبد المسيح لصحيفة الانتباهة الصادرة صباح اليوم عدم اكتمال ترتيبات إعلان الحكومة . وكشفت رجاء نيكولا أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك طلب إعطائه مهلة، ــ لم تحددها ــ لمزيد من التدقيق في الترشيحات المقدمه له، وأوضحت أن المجلس السيادي لم يتسلم بعد القائمة النهائية للوزراء لاعتمادها.

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