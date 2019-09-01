نفس الملامح والشبه!!.. بقلم عبد الله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[من شمتوا في المريخ عقب وداعه للبطولة العربية رغم فوزه غير المفيد علي شبيبة القبائل الجزائري بثلاثة اهداف مقابل هدفين لم يفرحوا عقب فوز الهلال علي الوصل الاماراتي بهدفين دون مقابل باعتبار ان النتيجة ابعدت الازرق من البطولة العربية!

[خسارة المريخ لبطاقة العبور للدور الأول من البطولة الافريقية جاءت نتيجة اخطاء فردية بارتكاب “نمر” لركلة جزاء لم يكن لها داعيا خاصة وان لاعب الشبيبة كان سيواجه “التاج ابراهيم” حال تخطيه لـ”نمر”!

[كما ان المخالفة التي ارتكبها “حمزة داؤود” وادت لتقليص الفارق تنم عن ضعف الثقافة الكروية لهذا اللاعب الذي يلعب بجسده اكثر من تركيزه علي عقله!

[مدرب المريخ “ابراهومة” دفع بالمهاجم “تيري” الغائب عن المشاركة لفترة طويلة في الوقت الذي كان الفريق بحاجة لجهود المدافع “عماد الصيني”!!

[في مباراة أمس الاول سار “حسين الجريف” علي درب “حمزة داؤود” و”صلاح نمر” بارتكابه لخطأ في الثواني الاخيرة كلف فريقه وداع البطولة العربية!

[مدرب الهلال “صلاح محمد ادم” سار علي درب “ابراهومة” وهو يبقي علي المدافع “بن فرج” علي دكة البدلاء في الوقت الذي كان يحتاج فريقه لتأمين الانتصار!

[ودع المريخ البطولة الافريقية في الجزء الاخير من مباراته أمام شبيبة القابائل وكانت نتيجة المواجهة تقوده للدور الاول من المنافسة ولكن الثواني الاخيرة حرمته من تحقيق هدفه.

[الهلال كان قريبا من بلوغ الدور القادم من البطولة العربية وهو يتقدم بهدفين نظيفين في وقت تراجعت فيه معنويات لاعبي الوصل الاماراتي وكان بامكان “جمال سالم” قيادة الفريق لتخطي الوصل ببراعته في التصدي لركلات الجزاء من نقطة الترجيح ولكن!

[سقط الهلال في فخ الثواني الاخيرة لتستقبل شباكه هدفا اطاح بامال الجماهير الزرقاء بوداع الازرق للبطولة العربية!

[ليست هنالك افضلية للمريخ علي الهلال ولم يتفد الازرق من درس الاحمر ليخطو كل فريق علي خطي الاخر في السوء!

[نفس الملامح والشبه بين المريخ والهلال في مواجهة الشبيبة والوصل!

[نحتاج الي ثورة رياضية تقتلع تلك العشوائية التي يدار بها الناديان الكبيران.

[ننتظر ثورة تصحيح تطيح بالاداريين الذين لا يعرفون الفرق بين (بنزيما) و(بنزينا) وان كان (بنزين) الرياضة بحاجة لمن يملأ به خزانات (محاربة الفساد)!

[نفس الملامحوالشبه!