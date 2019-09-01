السلطات تعتقل مدير مكتب البشير…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتقلت السلطات أمس وزير الدولة ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق حاتم حسن بخيت. وكان الرئيس المعزول عمر البشير قال أمام المحكمة أن حاتم استلم 25 مليون يورو تلقاها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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