شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر، أن وزارة المالية الاتحادية بدأت في إجراءات لاستيراد (250) سيارة ماركة (لاندكروزر) من الإمارات. وقال المصدر إن السيارات الجديدة سيتم تخصيصها إلى التعيينات الجديدة في الحكومة الانتقالية من مناصب وزارية وهيئات ولبعض الولايات . واضافت المصادر أن السيارات في أسواق دبي (75) ألف دولار للسيارة الواحدة فيما تبلغ التكلفة الكلية للسيارات ما يقارب (19) مليون دولار .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استيراد 250 سيارة لاندكروزر من الإمارات للوزراء الجدد… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.