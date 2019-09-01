تفاصيل سرقة هاتف وحذاء محمد ناجي الأصم

التاريخ: 01-سبتمبر-2019
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تمت سرقة هاتف وحذاء القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم ، يوم الجمعة الماضي خلال حضوره لعقد قران بمسجد السيدة السنهوري بالخرطوم. وقال عبدالله الأصم شقيق محمد ناجي: (قبيل صلاة المغرب بلحظات ذهبت بصحبة والدي ناجي الأصم ومحمد ناجي لحضور عقد قران بمسجد سيدة سنهوري. وصلنا إلى المسجد مع خواتيم عقد القران فبدأت التهاني والتبريكات تُتبادل وسط الحضور، لم يكن الحضور بالكثافة الكبيرة التي تغري السارقين لممارسة نشاطهم الإجرامي).
ويضيف عبد الله الأصم: (بعد عدد من الصور التي التقطها بعض الحضور مع د. محمد ناجي وبعد أن هم بالخروج من المسجد، تحسّس جيبه فإذا بهاتفه المحمول قد سُرق مع العلم بأنه لم تحدث عمليات سرقة لشخص آخر في المسجد في ذلك الوقت سوى هذه العملية).
وذكر عبد الله بحسب صحيفة الإنتباهة، أن هاتف محمد من جيل عادي من أجيال هواتف هواوي ولا يستفز مشاعر السارق إذا ما قورن ببقيّة الهواتف في المسجد. مضيفاً: (وبعد أن خرجنا من المسجد فإذا بحذاء محمد الجلدي الصناعي والقديم والذي يتوسط مجموعة من الأحذية الفاخرة قد تمت سرقته ايضاً).
مشيراً إلى أن حساباته بمواقع التواصل فيسبوك وتويتر وغيرها لم تتعرض حتى الآن للإختراق، وهي في مأمن حتى اللحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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