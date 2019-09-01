استبعاد وإضافة في قوائم “الحُرية والتّغيير” لترشيحات الوزراء

استبعدت قِوى الحُرية والتّغيير، بعض الأسماء من قائمتها النهائية للمرشحين لتولي الوزارات بالحكومة الانتقالية برئاسة د. عبد الله حمدوك.

وكشفت مصادر أمس، عن استبعاد عمر محمد أحمد الصديق من ترشيحات الخارجية، فيما اُستُبعد ماجد محمد طلعت فريد ومحمد جعفر سيد أحمد قريش من ترشيحات وزارة الرياضة.

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وقد اعتمد المجلس المركزي لـ”الحُرية والتّغيير” فجر أمس، إضافة مُرشحين لوزارة الصناعة والسياحة والآثار، حيث تمّت إضَافَة (2) من المُرشحين لوزارة الصناعة، ومُرشّح آخر لمجلس السياحة والآثار. وتَمّ اعتماد دسوقي محمد وقيع الله والعبيد الحسن العبيد للصناعة والتجارة.

يُذكر أنّ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك طَلَبَ من لجنة “الحُرية والتّغيير” في اجتماعٍ سَابقٍ، إضَافَة مُرشّحين للصناعة والسياحة لتحقيق العدالة في المُنافسة، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)