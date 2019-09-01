انتشار كثيف للسماسرة بالسوق الموازية والدولار يواصل الصعود

التاريخ: 01-سبتمبر-2019 فى : اقتصاد 4 مشاهدة Advertisements شهدت السوق الموازية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العملات الاجنبية، وكشفت جولة مصادر عن انتشار كثيف للسماسرة ويحملون كميات كبيرة من العملة الوطنية خاصة فئة خمسين جنيهاً. وبحسب افادات التجار بالسوق الموازية بان الدولار عاود الارتفاع وانتشار السماسرة بفئات كبيرة دليل على توفر السيولة مما جعل الكثير منهم ينشط في هذه السوق واصبحت كمية العرض كبيرة، الامر الذي ادى الى ارتفاع الاسعار، حيث بلغ سعر شراء الدولار 69,500 جنيه والبيع 68 جنيهاً , فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي 17,500 جنيه والبيع 18,100 جنيه، وتوقع التاجر مواصلة الارتفاع لعدم وجود انتاج حقيقي وبالتالي تستمر الاسعار في تأرجح إلى حين أن يتحسن الوضع الاقتصادي بالبلاد، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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