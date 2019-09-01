عضوان بـ(السيادي) يلتقيان بالمخلوع ورموز نظامه في كوبر

سجل عضوان بالمجلس السيادي زيارة الى سجن كوبر أمس للتأكد من تواجد رموز النظام البائد بداخله. وكشفت عضو المجلس السيادي رجاء نيكولا عبد المسيح تفاصيل الزيارة برفقة عضو المجلس عائشة موسى، مؤكدة أنها جاءت للتأكد من تواجد رموز النظام البائد، فضلاً عن الوقوف على أوضاعهم الصحية، وأكدت التقائهم بالرئيس المعزول و19 من رموز نظامه أبرزهم ، نافع علي نافع، علي عثمان، أحمد هارون، عوض الجاز، مأمون حميدة، وآخرين.

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وأبلغ المعتقلون رجاء نيكولا المستشار القانوني لمجلس السيادة، عدم قانونية اعتقالهم مستندين علي الوثيقة الدستورية التي أكدت علي الحريات العامة والشخصية وتجريم الاعتقال بلا تهمة وتجميد مادة بقانون جهاز المخابرات تسمح بالاعتقال والحبس بلا تهمة موجهة. وسلم المعتقلون رجاء مذكرتين تطالب بإطلاق سراحهم فوراً خاصة وأن ثمانية منهم قد تم الإفراج عنهم بواسطة النائب العام ورفضت إدارة السجون تنفيذ القرار بحجة أنه صادر من المجلس العسكري وبعد زوال المجلس العسكري ولجنته الأمنية التابعة له لم يعد هناك مبرر لاستمرار الاعتقال.

وأثار أحد المعتقلين بحسب صحيفة الإنتباهة، قضية تغيير الوثيقة الدستورية وخطورة هذا. وقال إن مثل هذا التزوير يسقط الحكم مصداقيته ويفتح باباً للتصفيات والإقصاء ويجعل من شعار حرية سلام وعدالة شعاراً للاستهلاك. ووعدت رجاء نيكولا بدراسة المذكرتين وعرضهما على المجلس السيادي، وبزيارة أخرى لمعتقلي كوبر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)