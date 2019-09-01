السلطات تعتقل مدير مكتب الرئيس المخلوع

التاريخ: 01-سبتمبر-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة Advertisements اعتقلت السلطات أمس وزير الدولة ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق حاتم حسن بخيت. وكان الرئيس المعزول عمر البشير قال أمام المحكمة أن حاتم استلم 25 مليون يورو تلقاها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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