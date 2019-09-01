التاريخ: 01-سبتمبر-2019 فى : أخبار 23 مشاهدة علمت مصادر، أن وزارة المالية الاتحادية بدأت في إجراءات لاستيراد (250) سيارة ماركة (لاندكروزر) من الإمارات. وقال المصدر إن السيارات الجديدة سيتم تخصيصها إلى التعيينات الجديدة في الحكومة الانتقالية من مناصب وزارية وهيئات ولبعض الولايات. Advertisements وبحسب صحيفة الانتباهة أن السيارات في أسواق دبي (75) ألف دولار للسيارة الواحدة فيما تبلغ التكلفة الكلية للسيارات ما يقارب (19) مليون دولار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة .. المالية تشرع في استيراد 250 لاندكروزر للوزراء الجدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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