التاريخ: 01-سبتمبر-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة Advertisements أكدت عضو المجلس السيادي رجاء نيكولا عبد المسيح عدم اكتمال ترتيبات إعلان الحكومة. وكشفت رجاء نيكولا أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك طلب إعطائه مهلة، ــ لم تحددها ــ لمزيد من التدقيق في الترشيحات المقدمه له، وأوضحت أن المجلس السيادي لم يتسلم بعد القائمة النهائية للوزراء لاعتمادها، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالسيادي: حمدوك طلب مهلة لإعلان الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.