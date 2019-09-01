تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * كباشي يكشف لـ(السوداني) نتائج الفحص الأمني لمرشحي الوزارات * “قوى الحرية” تسلم “حمدوك” مرشحين جدداً وتستبعد آخرين * التفاصيل الكاملة لاستجواب “البشير” أمام المحكمة * القبض على “مدير مكتب الرئيس السابق” بسبب حديث لـ”البشير” بالمحكمة الصيحة: * مفاجآت مثيرة في محكمة البشير * عبد الواحد يعلن إنهاء الحرب ويتوعد بثورة لإسقاط الحكومة * استبعاد وإضافة في قوائم “الحرية والتغيير” لترشيحات الوزراء المجهر: * “البشير” يكشف تفاصيل جديدة عن تلقيه لأموال من ولي العهد السعودي * الفريق “الكباشي”: “حمدوك” سيمثل السودان في اجتماعات الأمم المتحدة * أزمة المواصلات تبلغ ذروتها بالخرطوم ومضاعفة التعرفة إلى (200%) الجريدة: * ثلاث تهم في مواجهة المخلوع * أنصار “البشير” يلوحون باستخدام السلاح ضد شباب هتفوا (مدنية) بمقر المحكمة * الشفافية السودانية تدعو للتأني في اختيار الوزراء * تحرير السودان تطالب باستفتاء على الوثيقة الدستورية Advertisements آخر لحظة: * (آخر لحظة) تكشف تفاصيل لقاء “السيادي” بمعتقلي النظام * “حمدوك” يستبعد غالبية المرشحين ويجتمع بـ”التغيير” * اعتقال المدير الأسبق لمكتب “البشير” الإنتباهة: * (المالية) تشرع في استيراد (250) “لاندكروزر” * اتهام “البشير” بالثراء الحرام والمشبوه * عضو بـ”السيادي” لـ(الإنتباهة): “حمدوك” طلب مهلة لإعلان الحكومة * (الإنتباهة) تكشف أدق تفاصيل زيارة وزير الخارجية الألماني الأهرام اليوم: * اتهام “البشير” بالثراء الحرام والتعامل في النقد الأجنبي * عبد الواحد: مشروعنا الاستراتيجي إسقاط الحكومة الحالية الدار: * الرئيس المخلوع “البشير” يدلي بإفادات مثيرة في استجوابه أمام المحكمة * المبالغ المالية تم إرسالها بطائرة خاصة ولهذا السبب تمنيت أن تكون المحاكمة سرية * هذه قصة التعامل بيني وبين مدير شركة سين للغلال بالنقد الأجنبي * المحكمة توجه تهماً للمخلوع “البشير” وترفض اطلاق سراحه بالضمان * التهم تتعلق بالفساد والثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي ومخالفة الطوارئ * “البشير”: هذه هي الجهات التي قمت بدعمها بالمستندات والوثائق الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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