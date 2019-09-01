رسالة من سيادي السودان بشأن تدخلات قطر في أحداث السيول

أشاد عضو بالمجلس السيادي في السودان، صديق تاور، بموقف قطر الداعم للشعب السوداني في مواجهة تداعيات الفيضانات الراهنة.وقال تاور، للإذاعة السودانية الرسمية، إن الاستجابة الفورية من قطر بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين وتسيير جسر جوي تمثل سندًا ودعمًا للشعب السوداني.

وأضاف تاور أن "تقديم المساعدات الفورية ليست بغريبة علي الأشقاء؛ فقد ظلوا حاضرين مع الشعب السوداني في كل المنعطفات التي مر بها".