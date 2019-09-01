أشاد عضو بالمجلس السيادي في السودان، صديق تاور، بموقف قطر الداعم للشعب السوداني في مواجهة تداعيات الفيضانات الراهنة.
وقال تاور، للإذاعة السودانية الرسمية، إن الاستجابة الفورية من قطر بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين وتسيير جسر جوي تمثل سندًا ودعمًا للشعب السوداني.
وقال تاور، للإذاعة السودانية الرسمية، إن الاستجابة الفورية من قطر بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين وتسيير جسر جوي تمثل سندًا ودعمًا للشعب السوداني.
وأضاف تاور أن "تقديم المساعدات الفورية ليست بغريبة علي الأشقاء؛ فقد ظلوا حاضرين مع الشعب السوداني في كل المنعطفات التي مر بها".
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من سيادي السودان بشأن تدخلات قطر في أحداث السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.