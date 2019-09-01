نتانياهو: سنفرض "السيادة اليهودية" على المستوطنات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، إن تل أبيب "ستفرض السيادة اليهودية" على جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس باعتبارها "جزءا من أرض إسرائيل".

وأضاف نتانياهو أثناء مشاركته في افتتاح السنة الدراسية الجديدة من داخل "مستوطنة القنا" المقامة على أراض محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية: "لن نقتلع أي شخص من هنا. لن يكون هناك المزيد من غوش قطيف"، في إشارة إلى مستوطنة انسحب منها إسرائيل من قطاع غزة غفي العام 20115.

وتابع: "لن يكون هناك المزيد من عمليات الاقتلاع. سنطبق السيادة اليهودية على جميع التجمعات كجزء من أرض إسرائيل والدولة".

وكان نتانياهو قد صرح عشية انتخابات أبريل الماضي، وبعد الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، أنه سيسعى إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.