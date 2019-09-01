التحالف العربي يدمر مخازن درون وصواريخ حوثية في ذمار

شنت مقاتلات التحالف العربي في اليمن بوقت متأخر من ليل السبتالأحد، غارات جوية استهدفت موقعا عسكريا لمليشيات الحوثي في ذمار جنوب شرق صنعاء. وقال التحالف إنه دمر موقعا عسكريا للحوثيين يشتمل على مخازن لطائرات بلا طيار وصواريخ دفاع جوية معادية. وأضاف التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من أجل حماية المدنيين.

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