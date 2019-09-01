تخصيص 463 مليون يورو لإنقاذ متضررى الكوارث فى السودان

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، أن المفوضية الأوروبية للمساعدة الإنسانية تدعم مختلف البرامج الجارية في السودان لمواجهة حالات الطوارئ.

وقالت البعثة في بيان لها، إن نائبة سفير الإتحاد الأوروبي في السودان نادية ليختنبرغر، زارت منطقة "ود رملي"، في الخرطوم، التي تأثرت بشدة بالفيضانات.

وأشارت إلى أن، الفيضانات أضرت بـ32 ألف شخص في "ود رملي"، واضطرتهم لمغادرة المنطقة، موضحة أن 5 آلاف منهم "يعيشون الآن في معسكر قريب في ظروف صعبة للغاية".

وأوضحت أن، حوالي 3000 أسرة في جنوب دارفور، على وشك الحصول على مأوى بتمويل من المفوضية الأوروبية للمساعدة الإنسانية، من خلال منظمة الهجرة الدولية.

ولفت البيان إلى أنه منذ عام 2011، خصص الإتحاد الأوروبي أكثر من 463 مليون يورو كمساعدة لإنقاذ الأرواح في السودان المتضررين من النزاع والكوارث الطبيعية، وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.