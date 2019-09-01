بعد تهديد نصر الله.. عسكري إسرائيلي سابق يحذر من التصعيد

حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتز الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، مساء السبت، من مغبة التصعيد على حدود إسرائيل، ودعاه إلى أن "يكون رحيما بلبنان".

وكتب غانتز منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية، على تويتر متوجها لنصر الله "كن رحيما بلبنان ولا تجعل الجيش الإسرائيلي يعيده للعصر الحجري"، وكالة "فرانس برس".

وأضاف "لبنان سيكون مسؤولا عن أي هجوم ينطلق من أراضيه".

وأكد نصر الله السبت أن رد حزبه على هجوم بطائرتين مسيرتين اتهم لبنان إسرائيل بتنفيذه قبل أسبوع "أمرٌ محسوم".

وأفاد نصر الله عن اتصالات دولية وإقليمية مكثفة مع مسؤولين لبنانيين وحزب الله للحؤول دون رد من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد أكبر، لكنه أكد أن "كل هذا التهويل لن يمنع من حصول رد".

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وتوترت الأوضاع بين لبنان وإسرائيل قبل نحو أسبوع مع اتهام حزب الله إسرائيل بشن هجوم عبر طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، قال إنهما حملتا مواد متفجرة إحداهما سقطت بسبب عطل فني والثانية انفجرت، من دون أن يحدد هدف الهجوم.

ووقع الهجوم بعد وقت قصير من غارات إسرائيلية استهدفت ليل السبت الأحد الماضي منزلاً لمقاتلين من حزب الله قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل اثنين منهما.

وتوعد نصر الله بالرد "مهما كلف الثمن" وباستهداف المسيّرات الإسرائيلية التي غالباً ما تحلق في الأجواء اللبنانية.