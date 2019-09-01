26 مرشحاً للانتخابات الرئاسية التونسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ليل السبت، أن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة في 15 سبتمبر (أيلول) ضمت 26 اسماً.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي، "بلغ 26 عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية 2019".

إثر تقديم القائمة الأولية للمرشحين منذ أسبوعين تقدم 15 مرشحاً تم رفض ترشيحاتهم بطعون للقضاء غير أنهم لم يتمكنوا من الالتحاق بالقائمة.

وتنطلق الحملة الانتخابية داخل البلاد الإثنين، وقد بدأت اليوم السبت في الخارج.

ومن المرشحين البارزين للانتخابات التي تمت الدعوة إليها إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ومرشح حركة النهضة لأول مرة للرئاسية عبد الفتاح مورو، ورجل الإعلام الموقوف منذ أسبوع بتهم تبييض أموال نبيل القروي.

وأكد بفون، أن القروي "يبقى مرشحاً للانتخابات الرئاسية" ما لم يصدر القضاء حكماً في حقه.

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واتّهم حزب "قلب تونس" الذي يرأسه القروي، رئيس الوزراء بالسعي إلى قطع الطريق عليه لأنه يشكل منافساً جدياً له، ما يفاقم التوتر قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية.

ونفى الشاهد الاتهامات وقال إنها تدخل في إطار "الحرب السياسية"، وإنه "دائماً ما اتهم بالوقوف وراء كل الإيقافات".

ووُجهت إلى نبيل القروي وشقيقه غازي في 8 يوليو (تموز) تهمة "تبييض الأموال"، وقد أوقف الأول الجمعة في أثناء عودته من باجة في شمال غرب البلاد حيث افتتح مقراً جديداً لحزبه.

وأوضح بفون، أن أهم الصعوبات التي واجهت عمل الهيئة خصوصاً إثر تقديم موعد الرئاسية هو تجهيز مكاتب الاقتراع خارج البلاد بالحبر الانتخابي.

وسجل للانتخابات أكثر من 7 ملايين ناخب.