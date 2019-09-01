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السويد تفرض ضريبة على البنوك لتعزيز دفاعاتها ضد روسيا

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تخطط الحكومة السويدية لفرض ضريبة جديدة على الصناعة المالية لتمويل نفقاتها الدفاعية العالية، فيما تكثف جهودها للتصدي لتجهيزات وتعزيزات الجيش الروسي في بحر البلطيق.

ونقلت اليوم السبت، وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن وزيرة المالية ماجدالينا أندرسون، أن الحكومة ستفرض الضريبة الجديدة على البنوك، وستوفر من وراء ذلك 5 مليارات كرونه (508 ملايين دولار) للإنفاق الدفاعي عام 2022.

وأضافت أنه سيتم الكشف لاحقاً عن تفاصيل حول الضريبة الجديدة.

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