السويد تفرض ضريبة على البنوك لتعزيز دفاعاتها ضد روسيا

ونقلت اليوم السبت، وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن وزيرة المالية ماجدالينا أندرسون، أن الحكومة ستفرض الضريبة الجديدة على البنوك، وستوفر من وراء ذلك 5 مليارات كرونه (508 ملايين دولار) للإنفاق الدفاعي عام 2022.
وأضافت أنه سيتم الكشف لاحقاً عن تفاصيل حول الضريبة الجديدة.
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