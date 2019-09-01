نزوح 10 آلاف شخص جراء اشتباكات طرابلس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الاشتباكات في طرابلس أدت إلى نزوح 104875 شخص.

وقال غوتيريس في تقرير قدمه لمجلس الأمن عن الأوضاع في ليبيا خلال العام الجاري، إنه منذ بدء اشتباكات طرابلس في 4 أبريل (نيسان) الماضي فر نحو 104875 شخص من ديارهم يعتقد أن نصفهم من الأطفال، وفقاً لما ذكره موقع "بوابة أفريقيا" السبت.

وأشار غوتيريس إلى أن السلطات المحلية أنشأت 47 ملجأ جماعياً يأوي حوالي 4000 شخص من النازحين من طرابلس فيما ظل أكثر من 100.000 مدني في المناطق المتاخمة لخطوط المواجهة وأكثر من 400.000 آخرين في المناطق المتضررة بشكل مباشر من الاشتباكات.

وبين غوتيريس، أنه في أبريل (نيسان) الماضي أطلقت الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني نداء لجمع مبلغ 10.2 ملايين دولار لمساعدة 100.000 شخص تأثر بالنزاع إلا أنه لم ترد سوى نسبة 10% من الأموال المطلوبة وأقل من 29% من مبلغ 202 مليون دولار المطلوب في إطار خطة الاستجابة الإنسانية الليبية.