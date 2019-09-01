غانتز لـ نصر الله: لا تجعل الجيش الإسرائيلي يعيد لبنان للعصر الحجري

حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتز الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء السبت من مغبة التصعيد على حدود إسرائيل، ودعاه إلى أن ”يكون رحيما بلبنان“.

وكتب غانتز منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية، على تويتر متوجها لنصرالله ”كن رحيما بلبنان ولا تجعل الجيش الإسرائيلي يعيده للعصر الحجري“. أضاف ”لبنان سيكون مسؤولا عن أي هجوم ينطلق من أراضيه“.

وأكد نصرالله السبت أن رد حزبه على هجوم بطائرتين مسيرتين اتهم لبنان إسرائيل بتنفيذه قبل أسبوع ”أمرٌ محسوم“.

وقال في خطاب متلفز خلال احتفال ديني في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت، إن ”ضرورة الرد هو أمر محسوم (…) الموضوع بالنسبة لنا ليس رد اعتبار انما يرتبط بتثبيت معادلات وتثبيت قواعد الاشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد“. أضاف ”يجب أن يدفع الإسرائيلي ثمن اعتدائه“.

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وأفاد نصرالله عن اتصالات دولية وإقليمية مكثفة مع مسؤولين لبنانيين وحزب الله للحؤول دون رد من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد أكبر، لكنه أكد أن ”كل هذا التهويل لن يمنع من حصول رد“.

يأتي ذلك وسط توتر بين لبنان وإسرائيل بدأ قبل نحو أسبوع مع اتهام حزب الله إسرائيل بشن هجوم عبر طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، قال إنهما كانتا محملتين بمواد متفجرة إحداهما سقطت بسبب عطل فني والثانية انفجرت، من دون ان يحدد هدف الهجوم.

ووقع الهجوم بعد وقت قصير من غارات إسرائيلية استهدفت ليل السبت/ الأحد الماضي منزلاً لمقاتلين من حزب الله قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل اثنين منهما.