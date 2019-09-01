الغنوشي: نطمح للفوز برئاسة الجمهورية و الحكومة و البرلمان

قال رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، مساء السبت، إنه يطمح لفوز حركته بالرئاسات الثلاث.

وأضاف الغنوشي في كلمة توجه بها إلى قواعد خركة النهصة خلال ندوة صحفية بمدبنة الحمامات، شمال البلاد، قائلا إن ”النهضة تطمح للوصول إلى الحكم لتحكم عبر قصر قرطاج بفوز مرشحها عبد الفتاح مورو وتعول على الحكم عبر فوزها بالانتخابات التشريعية فيكون رئيس الحكومة “ من صلبها“ فضلا عن حصد الأغلبية في مجلس النواب“.

واستنكر الغنوشي رغبة خصوم الحركة في إقصائها من الحكم دون موجب، حسب تعبيره.

و قال:“ سنة 2013 خرجنا من الحكم بسبب قلة خبرتنا في الحكم ورغم أننا خرجنا دون أن يسجل على الحركة أي سجل إجرامي فإن بعض من يريد إقصاءنا يحكم والبلاد غارقة اليوم في الفساد والإجرام“.

واستند الغنوشي في ذلك على ما وصفه بأحقية النهضة في العودة إلى الحكم قائلا:“ منذ العام 2011 تدربنا على الحكم في البرلمان ثم تيقنا أن الحكم في تونس بعد دستور 2014 لا يكون إلا بالبرلمان..“.

وأضاف قائلا:“ لقد مارسنا الحكم في البرلمان فلماذا يحرم علينا دخول قرطاج؟“، حاثًا ناخبيه على التصويت بكثافة لمرشح الحركة عبد الفتاح مورو لإيصاله لقصر قرطاج.