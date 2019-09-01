العراق.. انفجار بقرتين مفخختين

أكد سكان من محافظة ديالى، شمالي شرق العراق، سماعهم دوي انفجارين في قرية "الإصلاح" التابعة للمحافظة، ليتبين بعد ذلك أن "بقرتين مفخختين" انفجرتا.

وقال شهود عيان، إن "صوت انفجارين سمعا في القرية، وعند خروج الناس لمعرفة مصدرهما تبين أن بقرتين مفخختين انفجرتا، الأمر الذي تسبب في إصابة مواطن بجروح".

وأضافوا، "يتوقع أن يكون تنظيم داعش هو من يقف وراء عملية تفخيخ البقرتين وإرسالهما إلى القرية التي قاتلت ضده".