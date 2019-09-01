العراق.. انفجار بقرتين مفخختين

وقال شهود عيان، إن "صوت انفجارين سمعا في القرية، وعند خروج الناس لمعرفة مصدرهما تبين أن بقرتين مفخختين انفجرتا، الأمر الذي تسبب في إصابة مواطن بجروح".
وأضافوا، "يتوقع أن يكون تنظيم داعش هو من يقف وراء عملية تفخيخ البقرتين وإرسالهما إلى القرية التي قاتلت ضده".
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