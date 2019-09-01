التعادل يحسم معركة المريخ ضد الوداد

الخليج 365 : لم ينجح المريخ في الحفاظ على تقدمه بهدف بنيران صديقة ضد الوداد المغربي في البطولة العربية حيث عدل الوداد النتيجة من ضربة جزاء،وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل بملعب المريخ بامدرمان.

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