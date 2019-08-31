رسميًا.. آبل تعلن موعد الكشف عن هاتف الآيفون القادم

أرسلت آبل الدعوات الرسمية للصحافة والمهتمين لحضور مؤتمرها السنوي الذي تعقده في سبتمبر للكشف عن أحدث هواتف الآيفون ، وهذه السنة سيكون الموعد يوم 10 سبتمبر في المبنى الرئيسي للشركة بكاليفورنيا.
تشير الشائعات حتى الآن إلى أنه سيكون هناك ثلاثة هواتف آيفون جديدة هذا العام ستكون تحديثات لنفس الهواتف الثلاثة التي كشفت عنها العام الماضي.
الجديد والمميز في آيفون هذه السنة أن اثنين منهما سيحملان ثلاثة كاميرات في الخلف، والهاتف الأكبر سيأتي بشاشة أكبر قياسها حتى 6.1 بوصة مقارنة مع 5.8 بوصة في XS Max.
أيضًا ستكون هناك تحسينات في استهلاك البطارية والتعرف على الوجوه وحتى قدرتها على شحن السماعات اللاسلكية AirPods عند استخدام الغطاء الجديد.
مع أن المؤتمر يكون بشكل خاص لهواتف آيفون، إلا أنها قد تستغله للكشف عن جديد ساعاتها الذكية أيضاً، بالإضافة لتحديثات أنظمة التشغيل.
كالعادة سنكون معكم في تغطية مفصلة وشاملة لكل الجديد في مؤتمر آبل، كونوا معنا على الموعد.
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