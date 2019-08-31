تعرف على سعر ومواصفات فورد F-150 Raptor

أعلنت شركة "هينيسي برفورمانس" الأمريكية عن سيارتها المعدلة VELOCI-RAPTOR V8، وتعتمد السيارة الجديدة على بيك آب فورد F-150 Raptor.

ووفقا للشركة الأمريكية فقد تم استبدال محرك V6 الأصلي بالسيارة بآخر V8 سعة 5 لتر مع كمبريسور 2.9 لتر.

وتنطلق السيارة الجديدة بقوة 769 حصان بدلا من 456 حصان بالموديل القياسي للسيارة.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة المعدلة Veloci-Raptor من الثبات إلى 96.6 كلم/س في غضون 4.1 ثانية، في حين تصل تقف السرعة القصوى على أعتاب 185 كلم/س.

وتتميز النسخة المعدلة من السيارة من خلال العديد من التوقيعات واللوحات، ومصدم ضخم، مع إضاءة إضافية، ومساند للرأس مطرزة بالمقصورة الداخلية، والمزيد من اللوحات بالمقصورة.

وأشارت هينيسي إلى أن سعر سيارتها المعدلة VELOCI-RAPTOR V8 يبدأ من 147 ألف و950 دولارا أمريكيا (مليونين و455 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

حرصًَا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على مصلحة المواطنين، رصدنا لكم أسعار الوكيل الحصري لسيارات فورد الأمريكية في مصر، أحدث مواصفات و قائمة سعرية، شملت تخفيضات على الطرازات التي تحمل علامة فورد الشركة الأمريكية في السوق المحلي ، تصل ما بين 25 و50 ألف جنيه.

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وانخفضت أسعار سيارة فورد إيكو سبورت الفئة Base الأولى من فورد إيكو سبورت الجديدة بقيمة 40.000 جنيه، وبذلك أصبح سعرها الرسمي 299.900 جنيه بدلًا من 339.900 جنيه.

والفئة Trend الثانية أصبح سعرها بعد التخفيض 319.900 جنيه لتفقد 45.000 جنيه من قيمتها قبل التخفيض والتي كانت تقدر بـ364.900 جنيه.

وأما الفئة Sport الثالثة فقد تراجع سعرها بواقع 50.000 جنيه حيث أصبح سعرها الرسمي الجديد 349.900 جنيه مقارنة بـ399.900 جنيه قبل الخفض.

والفئة الرابعة Titanium الأعلى من إيكوسبورت فقد انخفضت أسعارها 40.000 جنيه ليصبح سعرها 384.900 جنيه بدلًا من 424.900 جنيه.

وتتوفر سيارة فورد إيكو سبورت 2019 التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بمحرك ثلاثي السلندرات سعة لتر واحد بقوة 123 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وسيارة فورد كوجا تتوفر سيارة فورد كوجا الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV في مصر بأربع فئات مختلفة التجهيزات وتعمل جميعا بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 180 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وثبت وكيل فورد أسعار الفئة Trend الأولى عند 499.900 جنيه، بينما انخفضت أسعار الفئة Sport الثانية بواقع 25.000 جنيه، وبذلك يصبح سعرها الرسمي 549.900 بدلًا من 574.900 جنيه. والفئة الثالثة Titanium فقدت 50.000 جنيه من سعرها الرسمي السابق، وبعد التخفيض أصبحت تباع بـ599.900 جنيه. وفقدت الفئة الرابعة ST الأعلى من كوجا 50.000 جنيه من قيمتها السابقة لتباع بـ649.900 جنيه مقارنة بـ699.900 جنيه قبل التخفيض.