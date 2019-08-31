تعديلات على هيكل السلطة التنفيذية بطلب من رئيس الوزراء

قالت مصدر مطلع لــ "اخبار الخليج 365"، أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، طلب من قوى اعلان الحرية والتغيير، تعديل هيكل السلطة التنفيذية، بحيث تصبح المجالس العليا المقترحة وزارات.

واقترحت قوى الحرية والتغيير، هيكل السلطة من 15 وزارة وثلاثة مجالس، وهي مجلس الاعلام والثقافة، مجلس الحكم الاتحادي والمحلي، التعليم العالي.

أثناء ذلك سلم مقرر لجنة الترشيحات بقوى اعلان الحرية والتغيير، رئيس الوزراء، قوائم المرشحين للوزارات النهائية.

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وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه، أن اللجنة أوفت بكل الملاحظات التي ابداها "حمدوك" على قوائم الترشيحات، بعد اسقاط الذين اعلنوا انسحابهم، واضافة مرشحين جدد.

وأضاف أن هنالك شبه إجماع كبير على عدد من المرشحين، الذين يمثلون قوى الثورة.

في غضون ذلك، علم " اخبار الخليج 365" أن السلطات فرغت من اجراءات الفحص الامني لكل المرشحين، وأنه لم استبعاد أي مرشح لاسباب أمنية.