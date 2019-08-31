الصحة تعلن التزامها بتوفير حاجة النيل الأبيض من الأدوية والأمصال

كَشَفَ مدير إدارة الطوارئ والأوبئة الصحية بولاية النيل الأبيض د. إسماعيل علي يوسف، أنّ جُملة المُتأثِّرين بالسُّيول والأمطار (94.088) فرداً، والمنازل بلغت (16.469) منزلاً، ونوّه لانهيار (547) مرحاضاً كُلياً و(150) جُزئياً، بجانب انهيار (6) مراكز صحية.

وأعلن يوسف، توزيع (250) خيمة و(200) جُرعة مَصل عقارب وثعابين و(300) كرتونة صابون للمناطق المُتأثِّرة.

بدوره، التزم وكيل وزارة الصحة المُكَلّف د. سليمان عبد الجبار خلال اجتماعه بمدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية اليوم (السبت)، بتوفير حاجة الولاية من الأدوية، خَاصّةً أدوية الملاريا، بجانب أمصال العقارب والثعابين والناموسيات، وَأَكّدَ ضرورة الاستفادة من الإمكانَات والطاقات الموجودة، وَنَبّه لأهمية الإسراع في اتّخاذ الخطوات والتدابير المَطلوبة لمُجابهة الطوارئ، ووجّه بزيادة كمية الأدوية لمحليتي “أم رمتة والسلام”، بجانب أجهزة الكشف الطبي.