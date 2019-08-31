حولت الناقلة العملاقة "أدريان داريا 1"، التي تسعى الولايات المتحدة للاستيلاء عليها لحملها النفط الإيراني، مسارها عن ميناء إسكندرون في تركيا.
وغيرت الناقلة وجهتها عدة مرات في الأيام القليلة الماضية فيما تبحر شرقاً عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة في 15 أغسطس ، مشيرة إلى أن إيران قدمت ضمانات بأن السفينة لن تبحر إلى جهة يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة عبر موقع تويتر في وقت متأخر من يوم الجمعة، بأن الحكومة لديها معلومات موثوقة تفيد بأن الناقلة متجهة إلى ميناء طرطوس السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" تغير وجهتها وتبتعد عن تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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