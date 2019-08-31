رويترز: سفينة إنقاذ ثانية تتجه إلى لامبيدوزا الإيطالية

تتجه سفينة إنقاذ ثانية للمهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا، مما قد يؤدى إلى مواجهة جديدة مع السلطات الإيطالية التى حظرت على المنظمات غير الحكومية إحضار مهاجرين إلى الشواطئ.

ووفقاً لـ "رويترز" فرض وزير الداخلية الإيطالي المنتهية ولايته ماتيو سالفينى سياسة الموانئ المغلقة خلال العام الماضى لمنع قدوم المهاجرين غير الشرعيين من شمال أفريقيا، ودعا الدول الأوروبية الأخرى للمشاركة في تحمل مسؤولية توفير ملاذ للاجئين.

وقال شاهد من رويترز على متن السفينة أيلان كردى، التي تديرها منظمة (سى-آى) الألمانية غير الحكومية، اليوم السبت إن السفينة ستظل خارج المياه الإقليمية الإيطالية ولا تزال تنتظر التعليمات وتحمل السفينة اسم الطفل السورى الذي غرق في البحر المتوسط وهو في الثالثة من عمره قبل أربع سنوات.

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وأنقذت السفينة في وقت سابق اليوم السبت 13 مهاجرا من قارب خشبى صغير في البحر المتوسط على بعد 34 ميلا بحريا جنوب غربى لامبيدوزا. وقال المهاجرون، وجميعهم شبان بصحة جيدة، إنهم من تونس.

وهناك سفينة أخرى، هي ماري يونيو التى تديرها مؤسسة ميديتيرانيا سيفينج هيومنز الخيرية الإيطالية، عالقة قبالة سواحل لامبيدوزا وعلى متنها 34 مهاجرا.

وسمحت روما الأسبوع الماضى للنساء والأطفال والمرضى على متن السفينة ماري يونيو بالنزول إلى شواطئها من خلال عملية نقل نفذها خفر السواحل، لكنها رفضت إلغاء الحظر الذي تفرضه على دخول السفينة مياهها الإقليمية.