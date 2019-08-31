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مقتل 13 شخصا إثر اشتباكات بسبب الأراضي والمياه في جنوب السودان

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قال مسؤول في جنوب السودان اليوم السبت إن اشتباكات اندلعت بسبب الأراضي والوصول إلى المياه خلفت 13 قتيلاً.

قال مفوض المنطقة كوانج جون جاتلواك إن تسعة أشخاص آخرين أصيبوا خلال االاشتباك اليوم، حيث اشتبكت عشيرتان في ولاية بيي بشرق البلاد.

وخاضت العشيرتان معركة حول نقطة مياه والوصول إلى أراضي الرعي. وقال جاتلواك في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القتال تصاعد عندما فتح شبان مسلحون ببنادق آلية النار على بعضهم البعض.

وذكر جاتلواك عبر الهاتف “هذا وقت السلام. لا حاجة للقتال وقتل بعضنا البعض”.

يذكر أن السودان يمر بسلام هش بعد سنوات من الحرب الأهلية. ورغم وقف إطلاق النار، تستمر الاشتباكات على الموارد بين المجتمعات الرعوية في جنوب السودان.

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