عطل فني يصيب طائرة الرئيس الألماني قبل إقلاعها إلى بولندا

تأخر إقلاع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مساء اليوم السبت إلى بولندا بعد أن أصيبت طائرته بعطب فني. وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن شتاينماير والفريق المرافق له استبدلوا طائرة إيرباص إيه 321 بطائرة أصغر من طراز إيه .319 وقال متحدث باسم سلاح الجو الألماني إنه صدرت إشارة خاطئة من جهاز إزالة الثلوج بالطائرة. وصل شتاينماير بالطائرة البديلة بسلام إلى مدينة لودس. Advertisements يشارك شتاينماير صباح غد الأحد في احتفالية بمناسبة مرور ثمانين عاماً على بداية الحرب العالمية الثانية في مدينة فين البولندية. كانت مجموعة الطيران التابعة للجيش الألماني أصبحت مؤخراً موضوعاً للعناوين الرئيسية في الصحف بسبب سلسلة من الأعطال التي وقعت خلال رحلات لأعضاء بالحكومة أو لرئيس الدولة شتاينماير. وكانت رحلة لوزير الخارجية الألمانيش هايكو ماس من برلين إلى نيويورك عطلت كذلك قبل أسبوعين داخل الجزء العسكري من مطار برلين تيجله، واستبدلت طائرة إيرباص إيه 321 بطائرة أخرى من طراز إيه 319 أيضاً بسبب عطل فني.

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