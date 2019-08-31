الجيش اليمني يقطع خطوط إمداد للإرهابيين الحوثيين في صعدة (انفوجراف)

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي x

16:00 برايتون ساوثامبتون x

13:30 مانشستر يونايتد كريستال بالاس x

16:00 أستون فيلا تشيلسي x

16:00 شيفيلد يونايتد ليستر سيتي x

16:00 بورنموث نيوكاسل x

16:00 واتفورد وست هام x

16:00 نورويتش سيتي Advertisements بيرنلي x

18:30 ليفربول الدوري الإسباني أوساسونا x

17:00 برشلونة الدوري الإيطالي ميلان x

18:00 بريشيا يوفنتوس x

20:45 نابولي الدوري الألماني بايرن ميونيخ x

15:30 ماينتس روسيا دورتموند x

18:30 يونيون برلين

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