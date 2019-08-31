التغيير تستبعِد أسماء من قائمة مرشحي الحكومة الانتقالية….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
استبعدت قوى الحرية والتغيير بعض الأسماء من قائمتها النهائية، للمرشحين لتولي الوزارات بالحكومة الانتقالية برئاسة د.عبد الله حمدوك.
وبحسب مصادرمطلعة تم استبعاد عمر محمد أحمد الصديق من ترشيحات الخارجية، فيما استبعد كل من ماجد محمد طلعت فريد، ومحمد جعفر سيد أحمد قريش من ترشيحات وزارة الرياضة.
وكان مكتب حمدوك قد ذكر “الجمعة”، أن اتفاقا تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس مجلس الوزراء، لمراجعة قوائم المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة، وفق جدول زمني محدد.
ورجح قيادي في قوى الحرية والتغيير، احتمال تأجيل إعلان تشكيل الحكومة إلى الثلاثاء المقبل.
وكان من المفترض أن يتم الإعلان، الأربعاء الماضي، عن أسماء الوزراء، بعد أن قدمت قوى الحرية والتغيير 65 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة و5 مجالس وزارية.
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