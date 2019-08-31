وصول طائرة اغاثة قطرية الى الخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي اليوم (السبت) ، طائرة المساعدات القطرية الأولى محملة بمواد أغاثية لمتضرري السيول والأمطار بالبلاد ، وكان في استقبالها وفد اللجنة العليا للطوارئ واللجنة الفنية العليا المكلفة باستلام الدعومات والمساعدات الإنسانية التي شكلها مجلس السيادة إلى جانب وفد السفارة القطرية بالخرطوم ،

وأوضح مفوض عام العون الإنساني بالإنابة الدكتور محمد فضل الله سراج الدين، في تصريحات صحفية، أن الطائرة القطرية تحمل (65) طناً من المساعدات الإنسانية، تحتوي على مواد ايواء ومواد غذائية ومواد صحية وطلمبات رش ومولدات، مبيناً أن هذا الدعم سيتم شحنه إلى الولايات المتضرره لإيصاله مباشرة للمتضررين والمتأثرين، معلناً أن اللجنة ستستقبل الدفعة الثانية من المساعدات القطرية يوم بعد غدٍ الاثنين .

وأشاد مفوض عام العون الإنساني بالإنابة بالعلاقات السودانية القطرية وثمن مواقف دولة قطر ودعمها المستمر للسودان، شاكراً دولة قطر حكومة وشعباً على هذا الدعم، كما شكر طاقم السفارة القطرية العامل بالخرطوم.